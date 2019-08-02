روس براون: سباقات الفورمولا ردًا مناسبا على "الانتقادات اللاذعة"

يرى روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد، أن السباقات الثلاثة اﻷخيرة في النمسا، بريطانيا وألمانيا كانت الردّ المناسب على الانتقادات اللاذعة التي تلت سباق جائزة فرنسا المملّ الشهر الماضي.



أكد براون أن مجموعة السباقات المتتالية تعتبر بمثابة تذكير بأن الفورمولا واحد ما زالت "أروع رياضة سيارات في العالم"، وذلك بعد سباق بول ريكار الخالي من الحماسة، والذي أثار ردة فعل سلبية كبيرة.



حيث قال براون ضمن مقاله الدوري: "يا له من عرض! كان سباق جائزة ألمانيا الكبرى مثيرًا للحماسة بشكل خاص، منذ اللفة اﻷولى حتى اﻷخيرة. كانت هناك تجاوزات، أخطاء، استراتيجيات غير مثالية، شجاعة هائلة، حوادث وازدحام في منصات الصيانة، ولا أحد كان قادرًا على توقع تلك المجريات بعد التصفيات".



وأكمل: "مراكز النقاط ضمت سائقين من ثمانية فرق مختلفة، في يوم لم تحكم فرق الصدارة قبضتها الكاملة".