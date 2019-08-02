غرق قارب صيد قبالة بورنيو الإندونيسية

أفادت تقارير إعلامية نقلًا عن هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن قارب صيد إندونيسيًا غرق قبالة إقليم كاليمانتان الجنوبي على جزيرة بورنيو، وأن 31 لا يزالون فى عداد المفقودين.



ونقل موقع كومباس دوت كوم عن الهيئة القول إنه يُعتقد أن القارب كان يقل 37 شخصًا، عُثر على أربعة منهم، وقد لفظوا أنفاسهم بينما نجا اثنان.