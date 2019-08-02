مكلارين تستعد للفوز بسباق المجر "الصعب"

مكلارين تستعد لجولة المجر "الصعبة"، حيث يخشى لاندو نوريس أن تتسبب خصائص الحلبة بتقدم المنافسين على فريقه.



بالرغم من أن فريق ووكينج ما زال يحتل المركز الرابع ضمن ترتيب المصنّعين، لكنه واجه أوقاتًا صعبة في ألمانيا أمام المنافسين.



وتمكن فريقا ألفا روميو وهاس من التأهل أمام مكلارين، ومن ثم تفوقت عليها تورو روسو وريسينج بوينت خلال السباق بينما كانت رينو تبدو على طريقها لتحقيق نتيجة قوية قبل انسحاب سائقَيها المزدوج.



نوريس، الذي انسحب من السباق في هوكنهايم حين خسر الطاقة في سيارته، أوضح أنه لا يتوقع وقتًا جيدًا في المجر خاصة وأن الفريق تكلم بوضوح حيال معاناته على الحلبات البطيئة.



حيث قال في تصريحه لموقعنا: "عطلة نهاية اﻷسبوع اﻷخيرة كانت صعبة للغاية".



وأكمل: "بالرغم من أن نتيجة المركز الخامس مع كارلوس ساينز كانت جيدة، لكن الوتيرة لم تكن قوية. لذا أمامنا الكثير من العمل. أعتقد أن اﻵخرين سيجلبون تحديثاتهم وسيكونون أمامنا بخطوة".



وتابع: "لذا نعم، ستكون جولة صعبة. ولا يبدو أننا نمتلك سيارة قوية كما كان الحال خلال السباقات السابقة".