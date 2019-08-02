عرض الفيلم الروائى القصير "مكسيم" السبت المقبل

تستقبل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات٬ والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء السبت 10 أغسطس الجاري، عرضًا للفيلم الروائي القصير "مكسيم" للمخرج محمد رشاد، يتبع العرض مناقشة بحضور المخرج محمد رشاد، والباحث علي العدوي.



يأتي العرض ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان الصيف الدولي.



"مكسيم" إنتاج مصري 2007 وتبلغ مدة عرضه 30 دقيقة، ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، عندما تصبح عجوزًا، وتشعر بالوحدة، ولا یوجد أمل في حیاة أفضل، سوف تجد طریقك لمواجهة ذلك حتى لو كان طریقًا كاذبًا.



يشار إلى أن المخرج محمد رشاد قد قام بصناعة فيلمين روائيين هما " من بعيد"، و"مكسيم" بالإضافة إلى عملة كمساعد مخرج في فيلم "الخروج للنهار" للمخرجة هالة لطفي.