الخارجية البحرينية تدين القصف الصاروخى على جنوب غرب اليمن

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، اليوم الجمعة، القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر الجلاء في منطقة "البريقة"، والهجمات الإرهابية ضد مركز للشرطة في مدينة عدن باليمن، التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.



وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن "خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية المتكررة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية الأخرى، التي تعكس الإصرار على زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة كل الجهود الهادفة لإحلال السلام بالجمهورية اليمنية الشقيقة".



وأكدت موقف مملكة البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216 (2015)، بما ينهي كل أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.