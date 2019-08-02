القومي للمرأة يختتم فعاليات تدريب إدارة المشروعات الصغيرة للريفيات

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية " ادارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية " والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى الفترة من ٢٨ يوليو وحتى ١ أغسطس ٢٠١٩، وذلك بمشاركة مجموعة من السيدات من ١٧ دولة افريقية بهدف دعم وتمكين المرأة اقتصاديآ وتقديم فرص عادلة لتشارك السيدات بدور فاعل فى المجال الاقتصادي بالاضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال ادارة المشروعات الصغيرة للمرأة الإفريقية.



وقامت كل من الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الخارجية والتعاون الدولى والدكتورة مروة محمود المستشارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية بإلقاء كلمات ختامية وتسليمهن شهادات إجتياز الدورة التدريبية.



وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى على أن مثل هذه الدورات التدريبية فرصة جيدة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة متمنية للمتدربات دوام النجاح والتوفيق.



وأعربت الدكتورة مروة محمود عن سعادتها للتعاون المثمر بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمجلس القومى للمرأة وأن ذلك يعد نموذج ناجح للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتى ضمن الجهود والأنشطة التى تنفذها مصر فى ضوء رئاستها للإتحاد الإفريقى هذا العام وإرتباط مصر بجذورها التاريخية والحضارية مع القارة الإفريقية.