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محافظات

مصرع سيدة بالإسماعيلية جراء حروق ناتجة عن المياه المغلية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:31 ص
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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لقيت سيدة مصرعها في الأربعينيات من عمرها صباح اليوم الجمعة متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الرابعة.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد وصول هانم.م.ع ٤٦ سنة مقيمة بقرية فنارة لمستشفى الإسماعيلية العام مصابة بتوقف في عضلة القلب ادي الي الوفاة.

وأشارت تحريات وحدة مباحث فايد برئاسة المقدم محمد هشام إلى أن المتوفاة كانت تعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة وأنها أصيبت بحروق جراء سقوط "مياه مغلية" داخل منزلها قبل اسبوعين سببت لها حروق كبيرة.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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