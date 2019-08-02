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اقتصاد

الرسوم الأمريكية تعزز الطلب على الين الآمن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدى التهديد الأمريكي بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية إلى صعود الين الياباني الذي يعتبر من
الملاذات الآمنة ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمام الدولار، وأعلى مستوى له في عامين ونصف العام أمام الجنيه الاسترليني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر فرض رسوم بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار في الأول من سبتمبر، بعدما عاد المفاوضون الأمريكيون من محادثات
التجارة في شنجهاي وكشفوا عن عدم إحراز أي تقدم. وقال ترامب إن الصين لم تف بوعودها التي قطعتها في المحادثات السابقة.

وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 106.95 ين للدولار. وكانت العملة اليابانية قفزت إلى 106.86 ين للدولار في التعاملات الآسيوية، مسجلة أقوى مستوى لها منذ 25 يونيو.

وفي أحدث المعاملات، زاد الين 0.6 بالمئة أمام العملة البريطانية إلى 129.61 ين للاسترليني، بعدما بلغت أقوى مستوى منذ نوفمبر 2016 عند 129.41 ين للاسترليني.

وعوض الجنيه الاسترليني بعض خسائره اليوم الجمعة، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في 30 شهرا الذي بلغه أمس الخميس، وفي أحدث المعاملات، استقرت العملة البريطانية دون تغير يذكر عند 1.2123
دولار وعند 91.48 بنس لليورو.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عد 1.1091 دولار، ليس ببعيد عن أدنى مستوياته في 26 شهرا الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له في عامين أمام العملة الأوروبية الموحدة مسجلا 1.0949 فرنك لليورو.
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