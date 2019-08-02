شاينا جاك: ‬سأحارب لتبرئتى من تهمة تعاطى المنشطات

قالت السباحة الاسترالية شاينا جاك، اليوم الجمعة، إنها ستقاتل من أجل تبرئة ساحتها وتطهير اسمها عقب سقوطها في اختبار للمنشطات ما أحرج الفريق الذي شارك في بطولة العالم للسباحة مؤخرا.



وانسحبت السباحة البالغ عمرها 20 عاما من الفريق قبل أيام من انطلاق البطولة في جوانج جو بكوريا الجنوبية بعدما سقطت في اختبار للمنشطات خارج إطار المنافسات في 26 يونيو حزيران الماضي.



وزعمت السباحة، التي تواجه إيقافا إلزاميا لمدة أربع سنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها لا تدري كيف دخلت المادة المحظورة إلى جسدها.



وعقب مثولها أمام مسؤولي الهيئة الأسترالية الرياضية لمكافحة المنشطات في برزبين، قالت إن التحقيقات جارية لتبرئة ساحتها.



وتابعت للصحفيين: "بدأنا عملية رائعة للغاية. أنا سعيدة حقا بكل ما تم ولن أتراجع حتى أثبت براءتي والقتال حتى العودة لحوض السباحة لأن ذلك حلمي ولن أدعه يفلت مني".



وأضافت: "لا تزال التحقيقات جارية ولا يمكن الكشف عنها لأي شخص حاليا، لازلنا نبحث في الأمر لكن لن ندع أي شيء دون فحصه".

