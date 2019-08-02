"مرور الجيزة" يراقب شارع جامعة الدول بالكاميرات لتفادي الزحام

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التي تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر في الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محي الدين أبو العز حتى دوران البرج الإداري فى اتجاه ميدان النصر.



كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية، بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد أى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال، لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.

