سعد سمير يعلن موعد عودته للأهلي

أعلن اللاعب سعد الدين سمير، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودته لقيادة دفاع الفريق الأحمر.



وقال سعد سمير في تصريحات: "ساعود بعد 3 أسابيع لخوض تدريبات جماعية مع الفريق بعد تماثلي للشفاء من الإصابة".



وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه تخطي آخر مرحلة من العلاج الطبيعي في الأيام الماضية وتفصله 3 أسابيع على الأكثر فقط من أجل العودة للمشاركة في التدريبات مع الفريق.



وذلك بعد إصابة سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائى دوري الأبطال الأفريقي.