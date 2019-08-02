الصين تحذر من فرض الرسوم الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات

المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.



وذكرت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية في إفادة صحفية يومية بأن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الخميس، بفرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، مما أدى إلى تصاعد حدة الحرب

التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهز الأسواق المالية.



ومن شأن الرسوم الإضافية أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبا، وتمثل نهاية هدنة في النزاع التجاري المستمر منذ

عام الذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد.



كما هدد ترامب بزيادة الرسوم إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.