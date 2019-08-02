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فن

صور.. استعدادات العلمين لاستقبال حفل مغنى الراب الأمريكى "راس"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:58 ص
ستعدادات العلمين
ستعدادات العلمين لاستقبال حفل مغنى الراب الأمريكى "راس"
منة سالم
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ساعات قليلة تفصل جمهور الموسيقى المصري عن انطلاق صافرة البداية لأول حفلات مغني الراب الأمريكي راس Russ، والذي يقدم أول حفل عالمي على أرض العلمين الجديدة في تمام الثامنة مساء اليوم.

وتجري الآن التحضيرات النهائية على قدم وساق لتهيئة مكان الحفل ووضع اللمسات الأخيرة على المسرح والديكورات اللازمة، والتي تتميز بطابع فرعوني مع الاتكال على إحاطة خشبة المسرح بأربعة تماثيل للآلهة الفرعونية المصرية القديمة، يترأسهم تمثال الإله أنوبيس، وهي نفس التماثيل التي لفتت الأنظار في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة.

ويضع راس بصمته الغنائية فى افتتاحية سلسلة الحفلات العالمية التى تحتضنها العلمين الجديدة، وتسعى من خلالها لاستقطاب نخبة من أبرز النجوم العالميين لإحياء حفلات غنائية ضخمة في مصر، وتأتي هذه الحفلة المنتظرة من تنظيم Cvents.

راس مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، والخامس فى تصنيف R&BHip-Hop.

كما استحوذ راس على الجائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتي What They Want وLosin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf على جائزة الـ Platinum العالمية، ويفتتح الرابر الأمريكي بهذه الإطلالة سلسلة الحفلات العالمية التى تسعى العلمين الجديدة لاستقطابها خلال موسم الصيف الجاري، من بينها حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز.
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