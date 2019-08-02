وفاة طيار فى حادث تحطم طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية

أكدت البحرية الأمريكية أن طيار طائرة مقاتلة توفي في حادث تحطم وقع يوم الأربعاء في حديقة "ديث فالي ناشونال بارك" الواقعة على بعد 380 كلم شمال لوس أنجليس.



وذكرت القوات الجوية التابعة للبحرية الأمريكية على صفحتها الرسمية على تويتر أن "البحرية أكدت أن قائد الطائرة أف أيه- 18 إي سوبر هورنت توفي في حادث التحطم.



ووفقا لسياسة وزارة الدفاع، سيتم حجب هوية الطيار لمدة 24 ساعة".



وأصيب 7 أشخاص على الأقل، وفقا لما ذكره المستجيبون الأوائل من سلطات الحديقة.



وقع هذا الحادث المميت خلال تدريبات روتينية جرت في الصباح. وفتح تحقيق للوقوف على سبب التحطم.



جدير بالذكر أن القوات الجوية والبحرية الأمريكية تستخدم هذه المنطقة في إجراء تدريبات عسكرية منذ أوائل ثلاثينات القرن الماضي.