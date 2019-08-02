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رياضة

إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة بسبب التلاعب فى نتائج مباريات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه أوقف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة بسبب تورطهم في التلاعب في نتائج مباريات في كأس الاتحاد في 2017 و2018.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن 3 لاعبين من قرغيزستان ولاعبا من طاجيكستان "ادينوا بالتورط في التلاعب في نتائج مباريات" أنديتهم.

وادين كورسانبيك شيراتوف القادم من قرغيزستان بمساندة نشاط متعلق بالمراهنات في مباراة لفريقه دوردوي في بطولة 2017.

وأضاف بيان الاتحاد أن إلياس أليموف وفلاديمير فيريفكين القادمين من قرغيزستان تورطا في التلاعب في نتائج مباريات فريقهما ألاي "في كأس الاتحاد الآسيوي في 2017 2018".

كما أدين عبد العزيز محكاموف القادم من طاجيكستان بالتلاعب في نتائج مباريات فريقه ألاي في كأس الاتحاد في 2017 و2018.

وشهدت الكرة الآسيوية العديد من حالات الفساد خاصة في الدرجات الأدنى وتعرض الكثير من اللاعبين والمسؤولين للإيقاف بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وحُكم على 6 أشخاص، من بينهم حكم سابق وأعضاء في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، بالسجن في الشهر الماضي لتورطهم في التلاعب في نتيجة مباراة في الدرجة الثالثة في 2018.
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