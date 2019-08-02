محللون يخفضون توقعات نمو الاقتصاد المكسيكي لعام 2019

خفض محللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد المكسيكي لعام 2019 من 1.1 إلى 0.8 في المائة، حسبما ذكر البنك المركزي في البلاد.



وخفض المسح، الذي قام به بنك المكسيك (بانكسيكو)، أيضا من توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 من 1.7 إلى 1.5 في المائة، وتوقع انخفاض سعر الصرف وانخفاض التضخم.



ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.66 في المائة بحلول نهاية عام 2019، أي أقل من 3.7 في المائة المقدرة في المسح السابق.



بحلول عام 2020، يعتقد المتخصصون الذين تم التشاور معهم أن التضخم سوف يصل إلى مستوى 3.6 في المائة، أي أقل من 3.63 في المائة الذي كان متوقعا في السابق.



ويتوقع المحللون أيضا أن سعر الصرف في نهاية العام سيكون 19.70 بيزو لكل دولار مقارنة بـ 19.78 بيزو لكل دولار الذي تم حسابه في يونيو الماضي.



وأُجري المسح في الفترة ما بين 22 و30 يوليو الماضي بمشاركة اختصاصيين من 36 مجموعة للتحاليل والاستشارات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.