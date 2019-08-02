رئاسة كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء قرار اليابان

أعرب المكتب الرئاسي اليوم الجمعة عن أسفه العميق إزاء بشأن مجلس الوزراء الياباني مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.



قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة كانت تبدي باستمرار نيتها للتشاور الدبلوماسي والحوار مع اليابان من أجل تسوية القضية.



وأكدت المتحدثة كو على أن الحكومة سترد بحزم على قرار اليابان غير العادل.



وذكرت أن الرئيس مون جيه-إن سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لإصدار موقفه من قرار اليابان، وسيعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية هونج نام-كي عن التدابير الشاملة.



وأضافت أن المكتب الرئاسي سيدير فرقة العمل لمراجعة وإدارة الوضع المتعلق بقضية القائمة البيضاء.