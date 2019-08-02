"الأركان المشتركة": مقذوفات كوريا الشمالية طارت لمسافة 220 كلم

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، قذائف قصيرة المدى مجهولة الهوية قبالة سواحلها الشرقية، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي، وهو ثالث إطلاق من نوعه منذ حوالي أسبوع.



وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن المقذوفات أطلقت في الساعة 2:59 صباحًا، و3:23 من يونج هونج بإقليم هام كيونج الجنوبي إلى البحر الشرقي.



وطارت كلتا المقذوفتين حوالي 220 كيلومترًا على ارتفاع حوالي 25 كيلومترًا، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.



وقال المكتب الرئاسي تشونج وا داي، إن ما أطلقته كوريا الشمالية يبدو وكأنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لكن هناك حاجة لمزيد من التحليل.



فى وقت سابق اليوم، ذكرت، شبكة فوكس نيوز نقًلا عن مسؤولين أمريكيين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، اليوم الجمعة.



وقالت الهيئة، إنها تراقب الوضع في حال إطلاق المزيد من المقذوفات، وتخافظ على موقف الاستعداد.