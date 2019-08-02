رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعًا لمناقشة انتقام اليابان الاقتصادى

أوضح المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس مون جيه-إن، سيرأس اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة انتقام اليابان الاقتصادي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.



ويأتي ذلك بعد أن أجاز مجلس الوزراء الياباني صباح اليوم مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء الخاصة بمنح إجراءات تفضيلية للتصدير.



ومن المتوقع أن يدلي الرئيس مون بخطاب للأمة خلال الاجتماع ويتم بثه على الهواء مباشرة.



جدير بالذكر، أن الحكومة اليابنية وافقت اليوم الجمعة على رفع كوريا الجنوبية من "قائمة بيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات؛ بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.



وأزالت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.