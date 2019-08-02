عرض أكثر من 400 نبات أصيص فى معرض بكين الدولى للبستنة

يعرض فنانون من أكثر من 10 دول ومناطق إجمالي 411 نبات مزروع في أصيص بمعرض بكين الدولي للبستنة الجاري.



وأقيم حفل توزيع الجوائز على نباتات الأصيص المزروعة من قبل 386 فنانًا من دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وماليزيا، في الجناح الدولي للمعرض.



وصُنعت المعروضات بواسطة أكثر من 150 نوعًا من النباتات، بما في ذلك عدد من الأشجار والنباتات التي ترجع أصولها لبعض المناطق على مستوى المقاطعات في الصين، مثل أشجار الصنوبر في جبل هوانجشان بمقاطعة آنهوي في شرقي الصين، وفقًا لمكتب تنسيق المعارض البستانية الدولي في بكين، وسيتم عرض نباتات الاأصيص حتى 13 أغسطس.



يذكر أن أعمال معرض بكين الدولي للبستنة، الذي يحمل عنوان "حياة خضراء، حياة أفضل"، ستجري حتى 7 أكتوبر، ويضم المعرض مجموعة واسعة من الزهور وأشجار الفاكهة والأدوية العشبية الصينية وتقنيات المناظر الطبيعية للنباتات، فضلًا عن أفكار للتنمية الخضراء.