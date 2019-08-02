عبد الهادى: تشديدات على نظافة المترو طوال أيام العيد

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن المهندس على فضالي رئيس الشركة شدد على ضرورة الالتزام بكافة معايير النظافة والجودة داخل المرفق بالخطوط الثلاثة له وذلك قبل عيد الأضحي المبارك.



وأضاف "عبد الهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تشديدات على أن يكون المرفق على أعلى مستوى ويقدم خدمة نظيفة تليق بالمواطنين، وذلك لما يشهده المرفق من إقبال ضخم عليه من قبل المواطنين طوال أيام عيد الأضحي.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى أن هناك تكثيف لعدد سلات المهلات داخل المحطات وعلى الأرصفة وفى صالات قطع التذاكر، وذلك حتى لا يكون هناك مجال لإلقاء قمامة على الأرض مما يتسبب في عدم ظهور المرفق بمظهر جيد.