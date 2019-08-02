الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

16.5 مليار دولار إيرادات صناعة الترفيه الرقمية فى الصين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت نتائج تقرير صناعي ارتفاع إيرادات مبيعات صناعة الألعاب الصينية إلى 114 مليار يوان (نحو 16.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير الذي صدر في شانجهاي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر ومعرض الصين للترفيه الرقمي 2019 (تشاينا جوي)، إلى تخطي عدد لاعبي الألعاب المذكورة في الصين 640 مليون شخص خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، ارتفاعا بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الألعاب المطورة بشكل مستقل من قبل شركات صينية نجاحًا لافتًا في الأسواق الخارجية، مسجلة 5.57 مليار دولار أمريكي من المبيعات، بارتفاع بنسبة 20.2 بالمئة على أساس سنوي.

وشهدت صناعة الألعاب الصينية إيرادات مبيعات فعلية بلغت 214.4 مليار يوان في العام الماضي 2018.

وستستضيف شانغهاي فعاليات معرض تشاينا جوي الـ 17 خلال الفترة ما بين 2 وحتى 5 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 300 شركة عالمية في مجال الترفيه الرقمي، إلى جانب عرض أحدث المنتجات والتكنولوجيات، كما سيتم على هامش المعرض تنظيم مسابقة للرياضة الإلكترونية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

اندلاع حريق فى 7 منازل بالأقصر

منذ حوالي 8 ساعات

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

منذ حوالي 19 ساعة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

ستوديو

شريف عامر يلعب بالكرة ويشبه نفسه بمحمد صلاح .. شاهد

تعرف على سبب حرمان فاتن حمامة من الأكل لمدة 3 أيام

هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد مقابلة الرئيس السيسي

سوسن بدر تكشف سر لقب "نفرتيتي"

رياضة

5 لاعبين فى خطر بريال مدريد بسبب مشاكل الجنسية

توتنهام يدخل في مفاوضات لضم برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة

الهلال السعودي يعلن تجديد عقد سالم الدوسري

الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

الرئيس نيوز

"الصحة": خطة لتطبيق منظومة "التأمين الشامل" في 5 محافظات

نقيب صيادلة القاهرة: المنشور المسئ لسلسلة صيدليات شهيرة "مصطنع ومزور"

"ماء النار" وراء مصرع 6 وإصابة 2 في "بئر مياه" بسوهاج

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر أجنبية دربت المتورطين في الانقلاب الفاشل

منوعات

الشوكولاتة الداكنة تقى من اعتلال عقلى قد يكون قاتلا!

عرض أكثر من 400 نبات أصيص فى معرض بكين الدولى للبستنة

التنويم المغناطيسى برمجة عقلية عبر الاسترخاء

طريقة مبتكرة لتحديد نوع أجنة السلاحف

كشكول

التعليم تعتمد الرسوم الدراسية للمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد

المتيني رئيسًا لجامعة عين شمس

فرص لطلاب الـ94% بـ"التمريض والإعلام".. و200 مكان خال بالتخطيط العمراني

"كشك" تكرم العاملين بمدرسة الشهيد عبد الودود سليم

إسلام سياسي

بعد مقتله.. كيف كان دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن


زيت وسكر

اكتشاف جديد لعلاج مرض الصدفية

أسعار الذهب بختام تعاملات ا أغسطس

بدء خطة حماية شواطىء الإسكندرية من آثار تغيرات المناخ

تأهل مزارعى الغربية لتصفيات المسابقة القومية للترشيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

اليوم.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

الليلة.. حفل "التهامى" و"الفشنى" فى عيد تأسيس مجموعة الحضرة

صدور رواية "نحو عرشها" للكاتبة عايدة سليمان

اليوم.. "تسيل وتسيل حلاوة" ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

صفحتنا ع الفيس بوك