16.5 مليار دولار إيرادات صناعة الترفيه الرقمية فى الصين

أظهرت نتائج تقرير صناعي ارتفاع إيرادات مبيعات صناعة الألعاب الصينية إلى 114 مليار يوان (نحو 16.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي.



وأشار التقرير الذي صدر في شانجهاي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر ومعرض الصين للترفيه الرقمي 2019 (تشاينا جوي)، إلى تخطي عدد لاعبي الألعاب المذكورة في الصين 640 مليون شخص خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، ارتفاعا بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وحققت الألعاب المطورة بشكل مستقل من قبل شركات صينية نجاحًا لافتًا في الأسواق الخارجية، مسجلة 5.57 مليار دولار أمريكي من المبيعات، بارتفاع بنسبة 20.2 بالمئة على أساس سنوي.



وشهدت صناعة الألعاب الصينية إيرادات مبيعات فعلية بلغت 214.4 مليار يوان في العام الماضي 2018.



وستستضيف شانغهاي فعاليات معرض تشاينا جوي الـ 17 خلال الفترة ما بين 2 وحتى 5 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 300 شركة عالمية في مجال الترفيه الرقمي، إلى جانب عرض أحدث المنتجات والتكنولوجيات، كما سيتم على هامش المعرض تنظيم مسابقة للرياضة الإلكترونية.