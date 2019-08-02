بريطانيا.. هزيمة انتخابية أولى لـ بوريس جونسون

مني رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بأوّل نكسة انتخابيّة، مع هزيمة حزبه في انتخابات فرعيّة أدت إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما سيعقد تنفيذ استراتيجيته في خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



ووفقا للنتائج الرسمية لهذه الانتخابات التشريعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز، هزمت الليبرالية الديموقراطية والمؤيدة لأوروبا جين دود، المحافظ كريس ديفيز بـ 13826 صوتا مقابل 12401.



وبوريس جونسون، هو سياسي بريطاني ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة وهو زعيم الحزب المحافظ منذ 23 يوليو 2019، كان عضوًا في البرلمان عن أوكسبريدج وساوث روزليب (دائرة برلمان المملكة المتحدة) منذ عام 2015، وكان النائب عن منطقة هينلي في الفترة من 2001 إلى 2008.