السكة الحديد: السيطرة على ظاهرة تذاكر السوق السوداء قبل العيد

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك سيطرة كاملة على السوق السوداء داخل مرفق السكة الحديد، ولا وجود لتذاكر تباع بالسوق السوادء خلال تلك الفترة، ما قبل عيد الأضحي المبارك.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية كان لها دور هام في منع السوق السوداء، والتي كان على رأسها بيع التذاكر من خلال الرقم القومي والصورة الأصلية من البطاقة.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن مرفق السكة الحديد شهد انضباطا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث زاد عدد المفتشين على شبابيك صرف التذاكر، وكان هناك مرور مفاجيء باستمرار على شبابيك التذاكر وذلك لضبط أى مخالفات داخل الهيئة.