أميركا تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب

ققرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السماح لنحو 7 آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرًا داخل الولايات المتحدة.



وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.



وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفًا من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا والسودان.



و أعلنت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين؛ نظرًا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.



ومُنح السوريون هذه الحماية لأولى مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري.