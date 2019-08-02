تشجير بعض المزلقانات لتحسين مظهر مرفق السكة الحديد

تسعى هيئة السكة الحديد، لرفع كفاءة المرفق فى أكثر من اتجاه، فمن جانب تبذل قصارى جهدها لتطوير البنية التحتية لها من خلال تجديد نظم الإشارات واستحداث أنظمة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وكذلك تطوير القضبان.



كما تقوم السكة الحديد، بتطوير أسطول الجرارات الخاصة بها والتي يوجد من بينهم ما زاد عمره عن 50 عاما، وكذلك عربات السكة الحديد، حيث يتم شراء عربات جديدة، بجانب تطوير وتحديث العربات القديمة، وكذلك تطوير وتحديث المزلقانات من حيث المظهر الجمالي لها، حيث تقوم شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية بتشجير بعض مزلقانات السكة الحديد.



ومن جانبه قال المهندس أشرف رسلان رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، إن الشركة تقوم بزرع الأشجار فى المزلقانات وذلك للحفاظ على البيئة وحتي يكون مرفق السكة الحديد صديق للبيئة ولا يتسبب في أى أضرار.



وأضاف "رسلان"، في تصرحات خاصة للدستور، أن زرع المزلقانات بالأشجار سيساعد في تقليل تصرفات المواطنين الخاطئة والتي ينتج عنها تراكم القمامة فى المزلقانات مما يتسبب في تشكيل خطورة على القطارات أثناء مسيرها.