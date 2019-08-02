هشام عباس يحيى حفلًا غنائيًا ببورتو مطروح,,, صور

أحيا النجم هشام عباس، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الخميس، في بورتو مطروح، وشهد الحفل حضور كثيف من جمهوره الذى جاء من جميع أرجاء المحافظة للاحتفال مع نجمهم المفضل الذي غاب لفترة عن إحياء الحفلات بها، ليعود بقوة بوجبة غنائية دسمة استمرت لساعتين متواصلتين.



وبدأ النجم هشام عباس الحفل في الساعة الحادية عشر مساء، على أنغام أغنية "ناري نارين"، حيث اشعل بها حماس الحضور منذ البداية، ليرحب بعدها بهم، ويعرب عن سعادته بتواجده وسط هذا الحضور الجماهيري الضخم.



وقدم هشام عباس، خلال الحفل، باقة متنوعة غنى من خلالها عدد كبير من أغانيه التي تفاعل معاها جميع الحاضرين بالحفل الغنائي الذي امتد إلي الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.