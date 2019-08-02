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عالم

اليابان ترفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، على رفع كوريا الجنوبية من "قائمة بيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات؛ بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

وأزالت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

ويأتي القرار بعد يوم من فشل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونظيره الكوري الجنوبي، كانج كيونج، في نزع فتيل التوترات بين البلدين أثناء محادثاته في بانكوك.

وفي مطلع يوليو، قررت حكومة آبي فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية.

وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945م.

وتسبب هذا الحكم في إغضاب طوكيو، حيث قالت، إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965، وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، قالت سول إنها لا يمكنها التدخل في الدعاوى المدنية، وأنها تحترم ذلك القرار الصادر عن المحكمة.
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