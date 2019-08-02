أمين الأمم المتحدة يحث أمريكا وروسيا على الحد من التسليح الدولى

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الولايات المتحدة وروسيا على السعي بشكل حثيث للتوصل إلى اتفاق بشأن "مسار مشترك جديد" للحد من التسلح الدولي، وذلك قبل يوم من انتهاء صلاحية معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.



وفي لقاء صحفي، أشاد جوتيريش بالمعاهدة باعتبارها اتفاقًا تاريخيًا ساعد في استقرار أوروبا وإنهاء الحرب الباردة.



وقال: "عندما تنتهي صلاحيتها، سيخسر العالم وسيلة كبح لا تقدر بثمن ضد الحرب النووية، ومن المرجح أن يزيد هذا، ولا يحد، من التهديد الذي تشكله الصواريخ الباليستية".



ولفت إلى أنه بغض النظر عما يستشف، فإنه يتعين على الأطراف تجنب التطورات المزعزعة للاستقرار والسعي بشكل حثيث للتوصل إلى اتفاق بشأن مسار مشترك جديد للحد من التسلح الدولي.



في أوائل يوليو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون ليصبح قانونًا، يتضمن تعليق مشاركة البلاد في معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.



وتم اتخاذ القرار ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الرئيسية للحد من التسلح، والتي تم توقيعها من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في عام 1987.



وتتبادل موسكو وواشنطن الاتهام بانتهاك الاتفاق في الأعوام الأخيرة وسط تزايد حدة التوترات بينهما.