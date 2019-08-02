5 آلاف هندوراسى فى مراكز احتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة

قالت السيدة الأولى في هندوراس آنا جارسيا، إن حوالي 5 آلاف هندوراسي يقيمون حاليًا في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.



وأفادت جارسيا، خلال حفل أقيم في تيجوسيجلبا جرى فيه إطلاق حملة لمدة شهر للحد من الهجرة غير الشرعية، أن "هناك حوالي 5000 من المواطنين في مراكز الاحتجاز في الولايات المتحدة وكذلك عدد كبير في مراكز الاحتجاز في المكسيك".



وإلى جانبها كانت تقف نائبة وزير الهجرة الخارجية، نيلي خيريز، التي قالت إن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي جول مخاطر المهاجرة، خصوصًا مع الأطفال والمراهقين.



وشهدت هندوراس، إلى جانب جواتيمالا والسلفادور، اتجاه عدد متزايد من المهاجرين صوب الولايات المتحدة.



وشددت الولايات المتحدة سياستها المتعلقة بالهجرة، وحثت حكومات بلدان أمريكا الوسطى والمكسيك على اتخاذ إجراءات للحد من موجات المهاجرين.