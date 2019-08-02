كوريا الجنوبية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية إطلاق جاراتها الشمالية صواريخ

عقد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا للوزراء المعنيين بالأمن، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية الأخير لمقذوفات مجهولة الهوية.



وقال المكتب الرئاسي بكويا الجنوبية اليوم الجمعة، إن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج رأس الاجتماع.



جدير بالذكر، أنه في وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات يبدو أنها قصيرة المدى، من المنطقة الشمالية الشرقية إلى البحر الشرقي، وذلك في جولتها الثالثة من إطلاق الصواريخ في غضون أسبوع، وذلك طبقًا للجيش الكوري الجنوبي.



وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه يحلل التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك نوع المقذوفات المجهولة التي تم إطلاقها من خلال القصف الناتج.

