كيودو: قذائف كوريا الشمالية قد تكون صواريخا باليستية قصيرة المدى

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين بالحكومة اليابانية قولهم إن من المحتمل أن تكون القذائف

التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الجمعة صواريخا باليستية قصيرة المدى.



وكان جيش كوريا الجنوبية قال إن قذائف قصيرة المدى تم إطلاقها في الساعة 2.59 صباحا و3.23 صباحا بالتوقيت المحلي فجر الجمعة من إقليم هامجيونج جنوب كوريا الشمالية صوب البحر الشرقي وذلك في ثالث عملية إطلاق خلال أيام.



وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية قذيفة جديدة لم ينتج عنه أي تأثير فوري على أمن البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة بعد الإطلاق.