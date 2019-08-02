الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار بطاريات السيارات اليوم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:04 ص
بطاريات السيارات
بطاريات السيارات
سيد ابراهيم
طباعة
تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن يعرض السيارة إلى تعطلها في مناطق خطرة، ورصدت "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، اليوم الجمعة، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، خبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لا بد التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضى للقديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محال موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

5 لاعبين فى خطر بريال مدريد بسبب مشاكل الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

ستوديو

شريف عامر يلعب بالكرة ويشبه نفسه بمحمد صلاح .. شاهد

تعرف على سبب حرمان فاتن حمامة من الأكل لمدة 3 أيام

هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد مقابلة الرئيس السيسي

سوسن بدر تكشف سر لقب "نفرتيتي"

رياضة

5 لاعبين فى خطر بريال مدريد بسبب مشاكل الجنسية

توتنهام يدخل في مفاوضات لضم برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة

الهلال السعودي يعلن تجديد عقد سالم الدوسري

الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

الرئيس نيوز

"الصحة": خطة لتطبيق منظومة "التأمين الشامل" في 5 محافظات

نقيب صيادلة القاهرة: المنشور المسئ لسلسلة صيدليات شهيرة "مصطنع ومزور"

"ماء النار" وراء مصرع 6 وإصابة 2 في "بئر مياه" بسوهاج

رئيس وزراء إثيوبيا: عناصر أجنبية دربت المتورطين في الانقلاب الفاشل

منوعات

الشوكولاتة الداكنة تقى من اعتلال عقلى قد يكون قاتلا!

عرض أكثر من 400 نبات أصيص فى معرض بكين الدولى للبستنة

التنويم المغناطيسى برمجة عقلية عبر الاسترخاء

طريقة مبتكرة لتحديد نوع أجنة السلاحف

كشكول

التعليم تعتمد الرسوم الدراسية للمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد

المتيني رئيسًا لجامعة عين شمس

فرص لطلاب الـ94% بـ"التمريض والإعلام".. و200 مكان خال بالتخطيط العمراني

"كشك" تكرم العاملين بمدرسة الشهيد عبد الودود سليم

إسلام سياسي

بعد مقتله.. كيف كان دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات

الحوثى بعمامة داعش.. فيديو جرافيك يكشف جرائم الميليشيا الإرهابية في اليمن


زيت وسكر

اكتشاف جديد لعلاج مرض الصدفية

أسعار الذهب بختام تعاملات ا أغسطس

بدء خطة حماية شواطىء الإسكندرية من آثار تغيرات المناخ

تأهل مزارعى الغربية لتصفيات المسابقة القومية للترشيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

اليوم.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

الليلة.. حفل "التهامى" و"الفشنى" فى عيد تأسيس مجموعة الحضرة

صدور رواية "نحو عرشها" للكاتبة عايدة سليمان

اليوم.. "تسيل وتسيل حلاوة" ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

صفحتنا ع الفيس بوك