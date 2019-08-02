اتفاق مشروط على وقف إطلاق النار فى إدلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحكومة والمعارضة اتفقا على وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غربي البلاد.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن وقف إطلاق النار سيجري شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا الذي تم التوصل إليه في سبتمبر، ويقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب.



وأفادت الوكالة بأنه بموجب ذلك الاتفاق تتراجع المعارضة بحدود 20 كيلومترًا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



يشار إلى أنه تم الاتفاق على منطقة خفض التصعيد في ريفي حماة وإدلب بموجب اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتتبادل فصائل المعارضة والقوات السورية الاتهامات حول خرق الاتفاق.