اعتقال نائب رئيس جزر المالديف السابق لدى وصوله إلى الهند

قال مسؤولون من الشرطة وميناء في الهند، إن السلطات تستجوب نائب الرئيس السابق لجزر المالديف أحمد أديب لدخوله البلاد بصورة غير قانونية، بعد أن وصل على متن قارب إلى مدينة ساحلية في جنوب الهند.



وصدر بحق أديب حكم بالسجن 15 عاما في العام 2016 بعد إدانته بالتآمر لاغتيال الرئيس عبد الله يمين، الذي كان يشغل المنصب وقتها، كما أدين أيضا بتهم فساد وإرهاب بما رفع عقوبته الإجمالية إلى 33 عاما.



لكن محكمة في جزر المالديف أمرت بإعادة محاكمته بذات الاتهامات هذا العام بعد أن ألغت الإدانات الصادرة بحقه بسبب تأثيرات سياسية على محاكمته.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الهند إن أديب لم يكن لديه وثائق سفر صالحة وبالتالي لا يسمح له بدخول البلاد.