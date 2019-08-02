منظمة إسبانية تعلن إنقاذ 55 مهاجرا قبالة ليبيا

ذكرت منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية، أنها أنقذت 55 شخصا علقوا على قارب خشبي في مياه البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وأوضحت أنها تبحث عن ملاذ آمن لهم.



وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك 16 امرأة، إحداهن حامل، ورضيعين عمرهما تسعة أشهر، بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.



وقالت المنظمة: "تم إنقاذ 55 شخصا تم شراؤهم وبيعهم كعبيد، كما تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم ونطلب ملاذا آمنا لهم".



وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني منع في ساعة متأخرة يوم الخميس القارب الذي يرفع العلم الإسباني من دخول المياه الاقليمية.



ويأتي طلب المساعدة من جانب منظمة "أوبن أرمز" في الوقت الذي تواجه فيه سفينة الإنقاذ الألمانية "ألان كردي"، التي أنقذت 40 مهاجرا من سفينةغارقة، أزمة مع السلطات الإيطالية بعد أن منعها سالفيني أيضا من دخول المياه الإقليمية.



وهدد وزير الداخلية الذي يقود حزب "الرابطة" اليمني المتطرف، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في عدة مناسبات بالإبقاء على المهاجرين في المياه لأجل غير مسمى كوسيلة للضغط على الشركاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة في تحمل عبء قبول المهاجرين.