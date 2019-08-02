لأول مرة منذ 3 سنوات.. تراجع أسعار النفط لأكثر من 7%

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7%، لتسجل أكبر خسارة يومية منذ فبراير عام 2016، لتبلغ أسعار خام برنت القياسي عند التسوية 60.50 دولار للبرميل.



وأثارت الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بخصوص أسعار البترول.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 60.50 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، إلى 54.40 دولار للبرميل.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى تراجع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة، والتى حددت سعر برميل النفط بـ68 دولار خلال موازنة 20192020.