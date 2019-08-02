صدور رواية "نحو عرشها" للكاتبة عايدة سليمان

تحت عنوان "نحو عرشها" صدرت حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الكاتب اللبنانية الروائية عايدة سليمان كيوان.



وبحسب دار النشر:

"تتحدّث الرواية عن عائلة يونانية –لبنانية، عاش قسم من أفرادها في لبنان حتى يومنا الحاضر. ربّ العائلة (الجدّ اليوناني من أرستقراطيي اليونان، له ثروة طائلة ومصانع في بيروت ورثها عن أهله). الأحداث تلامس الواقع، بما في ذلك شخصيّات الرواية (أسماء مستعارة) مع أمراضهم النفسيّة وتصرّفاتهم الغريبة.



مراحل وأحداث مشوّقة وغريبة كل الغرابة ملأت حياة تارا، في ظلّ عائلة استثنائيّة. حيثُ تحدّت الظلم والأنانيّة والجشع المستفحل في من حولها. تقطن تارا اليوم بعد زواجها (2017) في شمال لبنان ولها طفلة بعمر الخمس سنوات. تحقّق نجاحات باهرة وكبيرة وتعيش بسلام بعد سنوات من المآسي والتشرّد والأحزان الدامية، بعيدًا عن جدّتها الحاقدة صاحبة الثروة الهائلة".