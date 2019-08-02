اليوم.. "تسيل وتسيل حلاوة" ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، ورشة حكي قصة تحت عنوان "تسيل وتسيل حلاوة" من تأليف نوف العصيمي، ورسومات ليال إدريس، ويليها نشاط فني، وذلك في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.



يا ترى ما هذا الذى يسيل حلاوة ؟ وأين هذا الشيء الجميل؟ وما علاقته بقرية القباب البيضاء؟ هذا ما تكشف عنه الورشة٬ مع "تامار" بطل الحكاية سر الشيء الذى يسيل ويسيل حلاوة وسر الطيور الصفراء.



دارت أحداث القصة قرية قباب، في ذلك اليوم الخريفي عندما ظهر سرب من الطيور الصفراء الصغيرة، حلّقت للحظة فوق سماء القرية واختفت بعدها خلف السراب. فكر تامار: الغربان ملأت القرية وسرقت حقول الذرة، والعناكب نامت في الأسقف. وهذه هي أول مرة يظهر فيها طائر جميل في السماء. وأخبرته أمه أن هذا انسجام وتوافق.