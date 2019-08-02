27 عادة لمواجهة الحزن والكآبة فى كتاب جديد لـ ريوهو أوكاوا

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "قلم أحمر" للكاتبة مني التميمي. ومما جاء علي الغلاف الخلفي: "لم أفقه يوما في عجائب الخلق، ولا أسرار الكون. ولكن عقلي الصغير تشغله تلك المسافات المهيبة، بين السماء والأرض. ذلك البعد العظيم، يرسم خوفا في قلبي، أتمنى أن أتجاوزه في يوم. لكن الرغبة في تفسيره كانت تهتاج في عقلي دائما.



كما طرحت الدار النسخة العربية لكتاب "كيف نحصل على السعادة ونبتعد عن الكآبة" من تأليف ريوهو أوكاوا٬ قائد ومؤسس مجموعة "العلم السعيد"، والمؤلف الذي احتلت كتبه المراتب الأولى في قوائم الكتب الأكثر مبيعا حول العالم. الكتاب عن التنمية الشخصية.



يقدم "ريوهو أوكاوا" في هذا الكتاب نصائح هامة للتخلص من 27 نمطًا من السلوكيات الشائعة التي تؤدي الى التدمير الذاتي وتجدها لدى الاشخاص التعساء في العصر الحديث. وسيساعدك على ايجاد الحل الصحيح من خلال مساعدتك على فهم افكارك وسلوكك بطريقة أفضل.



وفي نهاية المطاف ستتعلم تحويل مشاعر التعاسة لديك الى مشاعر من السعادة والامل.