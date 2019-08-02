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عالم

ترامب: لا مشكلة فى إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الكوريّة الشماليّة الأخيرة "لا تمثّل مشكلة" بالنسبة إليه.

وقال ترامب لصحفيّين بالبيت الأبيض "هذا لا يمثّل مشكلة بالنسبة إليّ. سنرى ما سيحدث، لكنّ الصواريخ قصيرة المدى شائعة للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "نحن لم نتّفق قطّ على (موضوع) الصواريخ قصيرة المدى"، وذلك في تصريح أتى قبيل إعلان وكالة "يونهاب" للأنباء الكوريّة الجنوبيّة أنّ كوريا الشماليّة أطلقت فجر الجمعة مقذوفاتٍ غير محدّدة قصيرة المدى.

وأُطلِقت المقذوفات الكورية الشمالية بشكل منفصل، قبل فجر الجمعة، من يونغ هونغ في مقاطعة هامغيونغ، وسقطت ببحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الجمعة عن رئاسة الأركان الكوريّة الجنوبيّة.

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق الأربعاء ما قالت سيئول إنّهما صاروخان بالستيان، بعد أيام من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى قالت بيونج يانج إنّهما بمثابة "تحذير رسمي للعسكريين العدوانيين الكوريين الجنوبيين" الذين يصرّون على رغبتهم في إجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة.
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