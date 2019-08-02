مخاطر ارتداء ربطات الشعر فى المعصم

حذّرت سيدة كندية أخيرًا من مخاطر ارتداء ربطات الشعر في المعصم، لكونها تشكل خطر كبير وذلك لأنها من المحتمل أن تؤدي لحدوث تلف في الأعصاب.



وأكدت ليزا ماكلينان وهي أم لأربعة أطفال، من مقاطعة بريتيش كولومبيا، أنه تم تشخيصها أخيرًا بـ «متلازمة النفق الرسغي» بحسب قولها، وذلك بعد ارتدائها ربطة الشعر في معصمها على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بشكل يومي تقريبًا.



وأشارت إلى أنها الآن هي التي تعاني من الآم تلف دائم في الأعصاب نتيجة لذلك، وتحذر الآخرين، لا سيما النساء، من تلك العادة التي قد تبدو مضرة.