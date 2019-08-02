الليلة.. حفل إطلاق كتاب "البطل العبثى فى روايات نجيب محفوظ"

تنظم مؤسسة مجاز الثقافية للترجمة والنشر٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "البطل العبثي في روايات نجيب محفوظ" تأليف الدكتور حسن حماد٬ والصادر عن مؤسسة مجاز الثقافية، وذلك في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ بمقر حركة علمانيون.



الكتاب يقدم رؤية نقدية وجودية لروايات نجيب محفوظ، حيث تتحول هذه الرؤية إلى أسئلة كونية، أو ما يمكن أن نسميه بأسئلة الوجود الكبري: لماذا وجد الإنسان؟ ولماذا يتعذب؟ ولماذا يمرض ويعاني ويحزن؟ ولماذا يتألم ويتعذب لموت آماله وفراق محبيه وانتحار أمانيه؟ ولماذا يموت بطريقة رخيصة أو مجانية؟ ولماذا يحيا محرومًا من السعادة والمعنى واليقين؟ ولماذا تعذبه الأسئلة ولا يجد إجابة؟ ترى هل هذا سر الوجود؟ وإذا كان هذا هو سر الوجود: أن يبقى الإنسان أسيرًا لهذه السخرة الوجودية، ويظل دومًا داخل التيه.