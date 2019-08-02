اليوم.. حفل على الحجار بالمسرح المكشوف فى الإسكندرية

يحيي الفنان علي الحجار مساء اليوم الجمعة، حفل غنائي جديد على المسرح المكشوف ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لمكتبة الإسكندرية.



ويقدم علي الحجار باقة متنوعة من أغانية القديمة والحديثة ومنها: "داري جمالك، لسة الشتا، جوة حضني، عارفة، سمرا وبعيون كحيلة، في هويد الليل، أهو ده اللي صار، مش عابر سبيل، من غير ما تتكلمي".



يذكر أن آخر حفلات علي الحجار كانت الجمعة الماضية في أوبرا دمنهور، وغنى من خلالها لأول مرة على الهواء أغنيته الأحدث التي تحمل اسم "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار.