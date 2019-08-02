الليلة.. عرض مسرحية "برواز" بمكتبة مصر الجديدة

تستقبل خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ العرض المسرحي "برواز" والذي تقدمه فرقة ألوان مصرية٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الجمعة.



والعرض المسرحي "برواز" عن روايه أوسكار والسيدة الوردية، تأليف إريك إيمانويل شميدت٬ وترجمة محمد صالح.



العرض من إعداد موسيقى ودراماتورج وإخراج٬ جورج موسى، ومن بطولة طارق سيف الدين٬ ونغم مصطفى٬ وجوكا جورج٬ وأبانوب محروس٬ ومونيكا أمجد٬ وميرنا فكري٬ ومحمد وليد٬ وماريو جورج.



يدور العرض حول طفل صغير عمره عشر سنوات، مريض بالسرطان، يكتب رسائل إلى الله، محاولًا أن يفهم ويعي فكرة حقيقة الإيمان بالله، من خلال حوار طويل مع "السيدة الوردية‮" التي تقنعه بأن يرسل كل يوم خطابًا إلى الله، ويتخيل أنه في كل يوم يكبر عشرة أعوام.