الليلة.. حفل "التهامى" و"الفشنى" فى عيد تأسيس مجموعة الحضرة

تحتفى مجموعة الحضره للإنشاد الصوفي بموسم الحج خلال حفلها المقام بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس على المسرح المكشوف.



أعدت المجموعة بورنامجا يتضمن كثير من المفاجات الفنية منها مشاركة ضيوف الشرف المنشدين محمود التهامى، وائل الفشنى بمصاحبه فرقة دراويش العمده لفنون التنورة الفلكلورية، ومجموعة مختارة من الابتهالات والأناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الإسلام، بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.



يذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.