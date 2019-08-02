اليوم.. نسمة محجوب فى حفل غنائى بأوبرا دمنهور

استمرارا لفاعليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ تقدم المطربة "نسمة محجوب" حفلا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة٬ على مسرح أوبرا دمنهور.



تشدو خلاله بباقة مميزة من أعمالها الخاصة منها: حب اخوات٬ قلبي حرة فيه٬ وهتقولى إيه، إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: ألف ليلة وليلة٬ أحسن ناس وبانوراما فيروز مع عدد من الأعمال الغربية.



يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا. تميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو. جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنيًا واسعا.