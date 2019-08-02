تفاصيل عرض فيلم "شيخ كتاب السيناريو" بقصر السينما

في إطار النشاط الثقافي والفني الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما، وضمن عروض نادي السينما التسجيلية والقصيرة بالقصر، تم عرض فيلمين.



الأول تسجيلي بعنوان "شيخ كتاب السيناريو" عن السيناريست الراحل عبدالحي أديب، وهو الفيلم الثاني من أفلام سلسلة "الحاضر الغائب" التي تم انتاجها لشخصية سينمائية رحلت عن عالمنا ومازالت موجودة بأعمالها التي شكلت وجدان الكثير من الفنانيين والجمهور، الفيلم إخراج مصطفى منجي، سيناريو د. نادر الرفاعي، ويستعرض الفيلم مشوار السيناريست عبدالحي أديب السينمائي، ورأى المخرجين من جيله له ومنهم سمير سيف وعمر عبدالعزيز، والافلام التي كتب سيناريوهاتها مثل افلام "باب الحديد عام 58، الملاعين، بيت القاضي، أم العروسة، صغيرة على الحب، استاكوزا".



الثاني بعنوان "كارت شحن" روائي قصير من تأليف محمود صابر، إخراج محمد صابر، وتمثيل محمد يونس، رانيا دياب، بيومي فؤاد في أول ظهور له في السينما، من إنتاج قصر السينما عام 2008، وفكرته تدور حول استشراف ما سيحدث في المستقبل عندما تتحول الحكومة لحكومة الكترونية.



أعقب ذلك ندوة أدارها الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، الذي أكد على أن القصر ليس جهة إنتاج بالرغم من إنتاجه لعدد من الافلام، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج هذه الأفلام تساوي صفر بإمكانيات بسىيطة جدا عندما يكون الهدف تقديم ثقافة وفن جميل، من خلال فكرة جيدة وهدف نبيل بدون ميزانيات ضخمة، وعلق الناقد رامي عبدالرازق على الفيلم أنه كتجربة جريئة جدا وفيها فانتازيا، وأكد على مغامرة صناع الفيلم وقدرتهم على التطور على التصوير الخارجي، والفيلم يعتبر وثيقة بصرية لمصر عام 2008 في تفاصيل الحياة، كما أن فيه لمسة واقعية على مستوى شكل المجتمع نفسه.



وعلق مخرج الفيلم على تساؤل حول أعماله بعد "كارت شحن"، مؤكدا صعوبة الجمع بين ملكيته لشركة كومبيوتر وعمله بها واستمراره في الإخراج، مؤكدًا أنه قد تكونت لديه ثقافة سينمائية من خلال دراسته للسينما بالقصر الذي أنتج عشر أفلام روائية قصيرة وتسجيلية، وحول تساؤل أحد الحضور عن الفرقة بين الفيلم الروائي القصير والطويل، أجاب الناقد رامي عبدالرازق أن الفرق يتلخص في طبيعة التناول الزمني لفكرة الفيلم، فالقصير يعالج الفكرة زمنيا بشكل مكثف، أما الطويل ففيه مساحة زمنية كافية لتناول الفكرة بشكل أكبر، وليس لعدد الشخصيات بالفيلم علاقة بتحديد نوعيته، وأثنت إحدى الحضور بقدرة المخرج على توظيف المؤثرات الصوتية بشكل جيد بما ينم عن وعي جيد بالموسيقى والأغاني.