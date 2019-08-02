معرض للباندا فى الجناح الصينى أثناء أكسبو دبى 2020

يقام معرض باندا لعرض ثقافة الباندا العملاقة الفريدة في الصين، وذلك في الجناح الصيني أثناء فترة إقامة معرض إكسبو 2020 دبي المقبل.



وذكر فنج ياو شيانج، الأمين العام للجنة تنظيم الجناح الصيني في فعاليات ترويج معرض إكسبو دبي 2020 في معرض البستنة الدولي الجاري في بكين، ذكر أن المعرض سيعرض أحدث المنجزات التي حققتها الصين في مجالات الحماية والبحوث للباندا العملاقة.



وسيقام المعرض من قبل المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، والمركز الوطني لحماية موارد الجينات والحياة البرية المهددة بالانقراض التابع لجامعة تشجيانج.



وقال تشانج خه مين، نائب مدير المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة: "إن الباندا العملاقة مبعوث الصين للصداقة، وقد ساهمت في تعزيز الارتباطات الودية بين الصين والدول الأخرى".



وحققت الصين تقدما ملحوظا في حماية الحيوان النادر ومواطنها من قبل سلسلة من المشروعات الإيكولوجية على مدار الأعوام الماضية، بينها تأسيس 67 محمية طبيعية للباندا العملاقة في أنحاء البلاد.



وبحسب تشانج، يوجد في الصين حاليا أكثر من 1800 باندا عملاقة بريا وأكثر من 500 باندا عملاقة في الأسر.