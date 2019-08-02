تنفيذ 1033 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي من تنفيذ 1033 حكمًا قضائيًا، وضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في تنفيذ 1033 حكمًا قضائيًا، من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



كما ضبطت أجهزة البحث 4 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة من بينها 4 مسدسات رصاص وخرطوش محلية الصنع فتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

